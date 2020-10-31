طلب عاجل من رئيس الوزراء الأرميني لبوتين

طلب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء مشاورات لضمان الأمن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأذربيجانية، بالمدفعية وبطائرات مقاتلة بدون طيار، قطعة عسكرية أرمنية قرب الحدود الإيرانية، وفقًا لشوشان ستيبانيان السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع في أرمينيا.

وقالت ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك": "انتهكت أذربيجان هذا الصباح، في الساعة العاشرة- العاشرة والربع بالتوقيت المحلي، مرة أخرى وقف إطلاق النار، وقصفت بواسطة الدرونات والمدفعية الصاروخية، موقعا حدوديا أرمنيا قرب الحدود الايرانية".

وكانت النيابة العامة في أرمينيا، أكدت امتلاكها لأدلة واقعية تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بالجيش التركي في الأعمال القتالية في إقليم قره باغ.

وذكرت النيابة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - "تلقينا إثباتات دامغة تدل على أنه منذ أغسطس من هذا العام، قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية بتدريب الجيش الأذربيجاني".

وشددت النيابة العامة الأرمنية على أن عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت بشكل مباشر في الأعمال القتالية.