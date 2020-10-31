الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة يومية للإصابات بكورونا
سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، عددًا قياسيًا من الإصابات بكورونا بلغ أكثر من 94 ألف حالة في 24 ساعة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
هذا ويواجه العالم
منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره
منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد
خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق
الطاقة. وعلى مستوى العالم،
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي
لـ 45,892 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 33,237
مليون حالة شفاء. وعُطلت الدراسة
في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل
مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات
الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. وحذرت منظمة الصحة
العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال
ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه
بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
هذا ويواجه العالم
منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره
منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد
خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق
الطاقة.
وعلى مستوى العالم،
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي
لـ 45,892 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 33,237
مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة
في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل
مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات
الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة
العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال
ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه
بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
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