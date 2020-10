Advertisements



اتمت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان اتفاقها مع شركة استديوهات امازون، لتجسيد البطولة وانتاج مسلسل جديد، مستوحى من رواية لـ اندرو بوفيل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل سيطرح بعنوان Things I Know To Be True، وهو العنوان نفسه الذي طرحت به الرواية المستوحى منها.

وستشارك نيكول في انتاج المسلسل عبر شركتها الخاصة للانتاج الفني، الى جانب الظهور به في الدور الرئيسي.