موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم السبت 31 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وفريق شيفيلد يونايتد في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتعادل مانشستر سيتي في مباراته الماضية أمام وست هام يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق، بينما خسر شيفيلد يونايتد امام ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن السيتي قد فاز على أولمبيك مارسيليا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

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