موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع منافسه ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت 31 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد خسر برشلونة مباراته الماضية في الليجا أمام فريق ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

يذكر أن البارسا نجح في تحقيق الفوز على يوفنتوس في مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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يوفنتوس رياضة برشلونة الجوله الثامنه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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