أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف النيجري أحمد موسى، لاعب النصر السعودي السابق، حقيقة مفاوضاته مع الزمالك للانضمام إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الميركاتو الصيفي المقبل.





انتقال أحمد موسى إلى الزمالك

وقال أحمد موسى في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من الشائعات ظهرت خلال الأيام الماضية حول فسخ عقدي مع النصر، أريد التأكيد أنني أنهيت علاقتي مع النصر بشكل ودي، ولست في إجازة".





وتابع: "اجتمعت مع إدارة النادي قبل أيام قليلة من رفع قائمة الأسماء الأجنبية، وأخبرتهم أني أود إنهاء عقدي لاستكمال مسيرتي في أوروبا".





وأضاف: "الإدارة تفهمت موقفي تماما، وتمت إجراءات فسخ العقد وديا، ولأن الاحترام هو السائد بيننا".





وواصل: "كنت أود العودة إلى أوروبا طيلة الفترة الماضية، وربما هذا الأمر أثر على مستواي مع النصر في الفترة الأخيرة. حاليا أنتظر العروض الأوروبية، لكتابة صفحة جديدة في مسيرتي".





وأتم لاعب النصر السابق: "أتمنى أن يفهم الجميع قرار رحيلي عن النصر، أعتبر نفسيء جزءا من هذا النادي. شكرا لكم من أعماق قلبي، لن أنساكم".











