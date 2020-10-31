حادث في المسجد الحرام وحريق في طنطا.. 10 أحداث فاتتك وأنت نائم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

أعلنت إمارة مكة، أن الجهات الأمنية باشرت حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى.

وانهار الفنان خالد الصاوي من البكاء أثناء صعوده على خشبة المسرح واستلام الجائزة وقال إنه كان يتعجب من بكاء الجميع عند تكريمهم ولذلك لم يتوقع أنه يحدث ذلك معه وقرى الإرتجال في الحديث.

وحرصت الفنانة بشرى على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منذ بدءه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي وتألقت من خلال ارتدائها فساتين مبهرة للجميع.

وكشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، ان حريق محدود نشب في مبنى خلف مستشفى الطوارئ الجامعي، ولم يمتد إلى أقسام المستشفى الطبية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 94 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

وأشارت إلى أن الاتفاق كان حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية، ويمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان في قضايا الإرهاب.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، الجمعة، إن أزمة المحتجزين تتمثل في أن دولة الكويت، بعد أزمة كورونا، تشترط استقبال المسافرين من دول يُطلق عليها اسم الدول "الخضراء"، مثل الإمارات وإثيوبيا، وتركيا، وهذه الدول تفرض على المسافرين فيها البقاء في عزل احترازي لمدة 14 يوما، قبل التحرك في أنحاء البلاد، وهذا يحدث في العديد من دول العالم ومنها بريطانيا.

وتابع "الخياط"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مش تحت السيطرة أوي، بسبب فصل الشتاء، وما أدراك ما فصل الشتا في انتشار الفيروسات"، لافتًا إلى أن كل بلاد أوروبا حدث لها موجة ثاني من كورونا شديدة الخطورة، وأن مصر ليست بمنأى عن العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون بوابة الفجر الفجر السعودية الحرم المكي

أخبار تهمك

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ 19 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

التضامن تساند "السيدة روحية".. وترشيحها لـ"الأم المثالية" (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

حادث في المسجد الحرام وحريق في طنطا.. 10 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حريق في الأزهر وتسمم 43 بنجع حمادي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

بيان بشأن كورونا وحقيقة تأجيل دراسة الجامعات وبشرى للزمالك.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

البرد يبدأ.. وكورونا يواصل ضرب أمريكا بقوة.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

السيسي يطير لليونان.. وتحذير من عاصفة التنين.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

07:31 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه