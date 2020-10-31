حادث في المسجد الحرام وحريق في طنطا.. 10 أحداث فاتتك وأنت نائم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





أعلنت إمارة مكة، أن الجهات الأمنية باشرت حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى.





وانهار الفنان خالد الصاوي من البكاء أثناء صعوده على خشبة المسرح واستلام الجائزة وقال إنه كان يتعجب من بكاء الجميع عند تكريمهم ولذلك لم يتوقع أنه يحدث ذلك معه وقرى الإرتجال في الحديث.





وحرصت الفنانة بشرى على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منذ بدءه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي وتألقت من خلال ارتدائها فساتين مبهرة للجميع.





وكشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، ان حريق محدود نشب في مبنى خلف مستشفى الطوارئ الجامعي، ولم يمتد إلى أقسام المستشفى الطبية.





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 94 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.





وأشارت إلى أن الاتفاق كان حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية، ويمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان في قضايا الإرهاب.





وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، الجمعة، إن أزمة المحتجزين تتمثل في أن دولة الكويت، بعد أزمة كورونا، تشترط استقبال المسافرين من دول يُطلق عليها اسم الدول "الخضراء"، مثل الإمارات وإثيوبيا، وتركيا، وهذه الدول تفرض على المسافرين فيها البقاء في عزل احترازي لمدة 14 يوما، قبل التحرك في أنحاء البلاد، وهذا يحدث في العديد من دول العالم ومنها بريطانيا.



