اتفاق أمريكي سوداني يعيد الحصانة السيادية للخرطوم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:08 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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كشفت قناة العربية، أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وقعا اتفاقا يعيد الحصانة السيادية إلى الخرطوم.

وأشارت إلى أن الاتفاق كان حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية، ويمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان في قضايا الإرهاب.

كانت الولاات المتحدة قد رفعت اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بعد دفع تعويضات لأسر الضحايا قدرت بـ335 مليون دولار أمريكي، كما أعلنت الخرطوم عن اتفاق للسلام والتطبيع مع إسرائيل.

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