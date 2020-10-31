اتفاق أمريكي سوداني يعيد الحصانة السيادية للخرطوم

كشفت قناة العربية، أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وقعا اتفاقا يعيد الحصانة السيادية إلى الخرطوم.





وأشارت إلى أن الاتفاق كان حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية، ويمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان في قضايا الإرهاب.



