بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر
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ناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى دولة الكويت، التزام معايير وضوابط الدول التي يمرون بها "ترانزيت" مثل إثيوبيا، وذلك بعد أزمة احتجاز عشرات المواطنين المصريين في أديس أبابا.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، الجمعة، إن أزمة المحتجزين تتمثل في أن دولة الكويت، بعد أزمة كورونا، تشترط استقبال المسافرين من دول يُطلق عليها اسم الدول "الخضراء"، مثل الإمارات وإثيوبيا، وتركيا، وهذه الدول تفرض على المسافرين فيها البقاء في عزل احترازي لمدة 14 يوما، قبل التحرك في أنحاء البلاد، وهذا يحدث في العديد من دول العالم ومنها بريطانيا.

وأوضح، أن المصريين في إثيوبيا كان عليهم البقاء في العزل لمدة 14 يوما، ولكن عددا منهم لم يكن على علم بذلك، وتحرك في أنحاء البلاد، ما دفع السلطات الإثيوبية للقبض عليهم، وتحركت السفارة المصرية، ووزارة الهجرة والقنصلية المصرية وأُفرج عن عدد منهم، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الباقين.

وأشار، إلى أن المصريين الراغبين في السفر إلى الكويت، عليهم معرفة الإجراءات الاحترازية اللازمة لكي لا يحدث لهم نفس هذا الأمر، مشددا على أن كل دولة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة من وجهة نظرها.

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