يسرا تكشف تفاصيل واقعة ضرب والدها لها أمام رشدي أباظة

إلى أنها أجرت عمليتى تجميل في 48 ساعة.

وأوضحت أن رشدى أباظة استاء مما حدث، لافتة إلى أن والدها اعتذر لها بعد ذلك وكان في ذلك الوقت عمرها 21 سنة.



كما أشارت إلى أنها لم تكن تحب زوجة والدها التي كانت تكبرها ب 3 سنوات فقط، فهي لم تكن تشعر معها بأي حنان وحب.



وأضافت "عندما أبلغها ابن عمتها بمرض والدها كانت جاهزة لتقدم له كل شيء من تكلفة علاجه خوفا من ربنا، وقبل وفاته قال أنا عارف إن يسرا بتصرف عليا.