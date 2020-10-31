يسرا تكشف تفاصيل واقعة ضرب والدها لها أمام رشدي أباظة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
كشفت الفنانة يسرا، بأنها عاشت حياة صعبة في مرحلة طفولتها وذلك لأنها كانت تعيش مع زوجة والدها.

وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع عبر فضائيه شاشة onE "إن والدها ألقى كوبا على وجهها أثناء جلوسها مع الفنان رشدى أباظة ولا تعلم لماذا فعل ذلكَ!"، كما أشارت إلى أنها أجرت عمليتى تجميل في 48 ساعة.

وأوضحت أن رشدى أباظة استاء مما حدث، لافتة إلى أن والدها اعتذر لها بعد ذلك وكان في ذلك الوقت عمرها 21 سنة.

كما أشارت إلى أنها لم تكن تحب زوجة والدها التي كانت تكبرها ب 3 سنوات فقط، فهي لم تكن تشعر معها بأي حنان وحب.

وأضافت "عندما أبلغها ابن عمتها بمرض والدها كانت جاهزة لتقدم له كل شيء من تكلفة علاجه خوفا من ربنا، وقبل وفاته قال أنا عارف إن يسرا بتصرف عليا.



أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 12 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ 42 دقيقة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 19 ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من ضم قناص منتخب نيجيريا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 10 ساعات

حادث في المسجد الحرام وحريق في طنطا.. 10 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعة الا ربع

التضامن تساند "السيدة روحية".. وترشيحها لـ"الأم المثالية" (فيديو)

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

07:31 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه