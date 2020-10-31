يسرا تكشف تفاصيل واقعة ضرب والدها لها أمام رشدي أباظة
السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
أماني سلام
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كشفت الفنانة يسرا، بأنها عاشت حياة صعبة في مرحلة طفولتها وذلك لأنها كانت تعيش مع زوجة والدها.
وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع عبر فضائيه شاشة onE "إن والدها ألقى كوبا على وجهها أثناء جلوسها مع الفنان رشدى أباظة ولا تعلم لماذا فعل ذلكَ!"، كما أشارت إلى أنها أجرت عمليتى تجميل في 48 ساعة.
وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع عبر فضائيه شاشة onE "إن والدها ألقى كوبا على وجهها أثناء جلوسها مع الفنان رشدى أباظة ولا تعلم لماذا فعل ذلكَ!"، كما أشارت إلى أنها أجرت عمليتى تجميل في 48 ساعة.
وأوضحت أن رشدى أباظة استاء مما حدث، لافتة إلى أن والدها اعتذر لها بعد ذلك وكان في ذلك الوقت عمرها 21 سنة.
كما أشارت إلى أنها لم تكن تحب زوجة والدها التي كانت تكبرها ب 3 سنوات فقط، فهي لم تكن تشعر معها بأي حنان وحب.
وأضافت "عندما أبلغها ابن عمتها بمرض والدها كانت جاهزة لتقدم له كل شيء من تكلفة علاجه خوفا من ربنا، وقبل وفاته قال أنا عارف إن يسرا بتصرف عليا.
كما أشارت إلى أنها لم تكن تحب زوجة والدها التي كانت تكبرها ب 3 سنوات فقط، فهي لم تكن تشعر معها بأي حنان وحب.
وأضافت "عندما أبلغها ابن عمتها بمرض والدها كانت جاهزة لتقدم له كل شيء من تكلفة علاجه خوفا من ربنا، وقبل وفاته قال أنا عارف إن يسرا بتصرف عليا.