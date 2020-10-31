يسرا: ماكنتش عارفة اسمي الحقيقي





كشفت الفنانة يسرا، أنها لم تكن تعلم عن اسمها الحقيقي حتى التحقت بالمدرسه وكبرت.قالت يسرا خلال لقائها مع الأعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” المُذاع عبر شاشة قناة “dmc”، إنها لديها اسمين، الأول “سيفي” الذي يعرفه الجميع ، أما يسرا فكان مكتوبًا في شهادة الميلاد فقط، وهي لم تكن تعلم به فقط كان والدتها وولدها انفصاله عن بعض في طفولتها.وأشارت إلى نها لم تعترف باسم يسرا، قائلًة: "ماكنتش اعرفه غير لما كبرت وفي المدرسة كان اسمي سيفي، وأبويا اللي قالي ان اسمي يسرا".