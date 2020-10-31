أحمد حاتم: "الغسالة": نقلة فنية قدمتي للجمهور بشكل مختلف

أوضح الفنان أحمد حاتم، أن فيلمه الجديد الغسالة بمثابة نقلة فنية له الفيلم، حيث أن شخصية في "الغسالة" قدمته للجمهور بشكل مختلف، وهو ما شدّه للعمل.





وعبر في تصريحات صحفية عن سعادته بالتعامل مع المخرج عصام عبد الحميد لأنه متمكن ويعرف جيدا كيف يوظف الفنان ويخرج كل قدراته.





وأشار حاتم إلى أن مشاهد الخيال التي تواجدت في الفيلم لم تكن مزعجة بالنسبة له، قائلاً: "أنا أحب المغامرات بشكل عام وأي فنان سيخاف من المغامرة سيظل في مكانه للأبد، كما أن مشاهد الخيال العلمي التي عرضت في الفيلم كانت سببا في أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد، وهو ما جعله يحقق تلك الإيرادات.