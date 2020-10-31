أحمد حاتم: "الغسالة": نقلة فنية قدمتي للجمهور بشكل مختلف

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أوضح الفنان أحمد حاتم، أن فيلمه الجديد الغسالة بمثابة نقلة فنية له الفيلم، حيث أن شخصية في "الغسالة" قدمته للجمهور بشكل مختلف، وهو ما شدّه للعمل.

وعبر في تصريحات صحفية عن سعادته بالتعامل مع المخرج عصام عبد الحميد لأنه متمكن ويعرف جيدا كيف يوظف الفنان ويخرج كل قدراته.

وأشار حاتم إلى أن مشاهد الخيال التي تواجدت في الفيلم لم تكن مزعجة بالنسبة له، قائلاً: "أنا أحب المغامرات بشكل عام وأي فنان سيخاف من المغامرة سيظل في مكانه للأبد، كما أن مشاهد الخيال العلمي التي عرضت في الفيلم كانت سببا في أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد، وهو ما جعله يحقق تلك الإيرادات.

أخبار تهمك

عمرو أديب محذرا المصريين: "اوعوا تفتكروا انكم في أمان"

منذ حوالي 5 ساعات

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام

منذ حوالي 4 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من ضم قناص منتخب نيجيريا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 7 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه