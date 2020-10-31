مفاجأة في تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس
السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
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يستعد فريق برشلونة الاسباني لمواجهة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني موسم 2020-2021.
ومن المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: نيتو
خط الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا
خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، جريزمان
خط الهجوم: ميسي، فاتي، ديمبيلي