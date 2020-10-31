تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عروضًا فرنسية وإيطالية، بالإضافة إلى عرض من الدورى الإنجليزى، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويرفض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، فكرة رحيل ديانج فى الموسم المقبل، وهناك إصرار على استمراره بالفريق مع إمكانية زيادة قمية عقده.

من جانبه أبدت إدارة النادي الأهلي، موافقة مبدئية على بيع آليو ديانج بعد انتهاء الموسم المقبل.

واشترط مسؤولو النادي الأهلي، وصول عرض مادى كبير للحصول على خدمات ديانج، فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها مع الفريق الكروي الأول.

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