إنتر ميلان يخطط لخطف صفقة مانشستر سيتي الكبرى

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خطة فريق إنتر ميلان لخطف صفقة مانشيستر سيتي الكبرى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر تحدث مع وكيل المدافع أليساندرو باستوني، لتحديد جلسة مشتركة ستجمعهم بينهم خلال الفترة القصيرة القادمة".

وأضافت"ينتهي عقد باستوني مع الفريق في خلال صيف 2023، لكن مسؤولي إنتر يرغبون في منحه عقدًا جديدًا الآن".

ويحصل باستوني على راتب سنوي 1.5 مليون يورو، وينوي إنتر زيادته إلى 3 ملايين يورو.

وجاء تحرك إنتر لتحصين باستوني، بسبب مطاردة مانشستر سيتي للاعب، والرغبة في الحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن باستوني مشجع قديم لإنتر، ويريد الاستمرار في نيراتزوري لفترة طويلة.
وقد انتقل باستوني من أتالانتا إلى إنتر في صيف 2017 نظير 31 مليون يورو.

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