موعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع بين الزمالك والرجاء.





ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الرجاء، يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.





وأعلن أيضا عن موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقرر أن تقام يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، على الأراضي المصرية.





جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف دون رد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم في المغرب.





وينتظر الأهلي المتأهل من مباراة الزمالك والرجاء، بعدما حسم الأحمر تأهله إلى النهائي على حساب الوداد.



