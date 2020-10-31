فينيسيوس ينهي خلافه مع نجم ريال مدريد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني عقد جلسة مع زميله في الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور أثناء مران الفريق الملكي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه تم نشر مقطع فيديو لبنزيما مع مواطنه فيرلاند ميندي في نفق غرف خلع الملابس داخل ستاد بروسيا بارك يوم الثلاثاء الماضي بين شوطي مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عدسات وسائل الإعلام رصدت بنزيما أثناء انتقاد آداء فينيسيوس باللغة الفرنسية، حيث قال (إنه يلعب بشكل سيئ جدًا، يا أخي، لا تمرر إليه، إنه يلعب ضدنا).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما ذهب من أجل التحدث مع فينيسيوس بشأن الفيديو المسرب أثناء تدريبات ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما شرح الأمر بالكامل لفينيسيوس ولم يرغب النجمان في منح الأمر أكبر من حجمه وتم إغلاقه تمامًا.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما أكد على عدم رغبته في إيذاء زميل يقدره في صفوف الملكي وفينيسيوس قبل هذا التفسير من النجم الفرنسي.

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