الخطيب يأمر بتحويل 4 ملايين جنيه إلى مدرب الأهلي السابق

أوصى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتحويل مبلغ 450 ألف دولار إلى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق السابق، والذي يعادل 4 مليون جنيه مصري.





وتجهز الإدارة المالية بالنادي الأهلي، لتحويل هذا المبلغ بأوامر من مجلس إدارة القلعة الحمراء.





ويأتي تحويل هذا المبلغ، كقيمة مكافأة الفوز بمسابقة الدوري المصري الممتاز "2019-2020" للمرة الثانية والأربعين في تاريخ النادي الأهلي.





وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي كان اتفق مع فايلر، على تحويل مكافأة الفوز بالدوري في أول نوفمبر المقبل، كما أنه من المقرر تحويل أيضا قيمة شهرين من راتبه.





جدير بالذكر أن فايلر رحل عن تدريب الفريق الأحمر في بداية شهر أكتوبر الجاري، وتولى المسؤولية خلفا له الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.



