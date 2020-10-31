كومان يحسم موقفه من جريزمان

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن جاهزية فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ألافيس مثل أي خصم آخر، ونقوم بتحليل أدائنا جيدًا، قد يكون لديهم خيارات مختلفة لطريقة لعبهم، والشيء الأكثر أهمية هو التحليل وتقديم تقرير إلى لاعبينا، واللعب بإيقاع مرتفع".





وواصل: ممكن أن يلعب الفريق بنفس تشكيل المباراة السابقة، لكن أعتقد أيضًا أنه يجب النظر إلى الجانب البدني".





وواصل: "لعبنا مباراة كاملة، لكن ليس كثيرًا لأننا فشلنا أمام المرمى عدة مرات، ويمكن تغيير بعض اللاعبين لأننا لدينا مجموعة أكبر من 11 لاعبا".





وعن أنطوان جريزمان، أكد: "لا يوجد لدي أي شكوى حول جريزمان لأنه في التدريبات يُقدم كل شيء، وآمل أن يحالفه الحظ لأنه قدم أداءً جيدًا ضد يوفنتوس، وسيكون من الجيد لو سجل ليكون أكثر هدوءا".





وأكمل: "الظهير الأيمن؟ أنا سعيد بضم دست، فهو لاعب شاب ويجب أن يتأقلم، وأظهر كفاءته في الكلاسيكو".





وأتم: "لكنني دفعت بسيرجي روبيرتو مكانه لأنه لعب بشكل جيد جدًا في بداية الموسم ولا يوجد سبب لإبعاده عن الفريق. المنافسة جيدة بينهما، هي معركة جيدة في هذا المركز".



