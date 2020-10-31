زيدان يحذر ريال مدريد من هويسكا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مباراة هويسكا في بطولة الدوري الإسباني، وواقعة كريم بنزيما وفينسيوس جونيور الأخيرة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هويسكا منافس صعب، وسبق أن تحدثنا دائمًا عن ذلك، لا وجود لأندية صغيرة في إسبانيا، هذا الدوري رائع، ومن الواضح أننا سنخوض المواجهة كمباراة نهائية، وستكون 3 نقاط مهمة للغاية".

وتابع: "واقعة بنزيما وفينيسيوس؟ الشيء الأهم أن اللاعبين تدربا بشكل جيد للغاية وتحدثا فيما بينهما. هذا يحدث دائمًا في الملعب، لا توجد أي أزمة، هذه الأمور تحدث كثيرًا، لكن الفرق أنه توجد كاميرات جانبية في الملعب، وعندما يحدث ذلك هذا دليل أن الفريق لا زال حيًا، والأمور تُعالج بالحوار بين اللاعبين داخل غرفة الملابس".

وواصل: "مباراة إنتر ميلان؟ لدينا مباراة نهائية غدًا، نفكر فقط في هذه المواجهة، وعلينا فعل ذلك دائمًا، وتقديم كل ما لدينا غدًا".

وأكمل: "حالة هازارد؟ إنه بخير الآن ولهذا نحن سعداء، هو يتدرب بشكل جيد يوميًا، أهم شيء أن لديه روح إيجابية، لأنه عندما يصاب يكون الأمر معقدًا، لأن اللاعبين يريدون التواجد في الملعب دائمًا والاستمتاع بالمباراة، آمل أن يعود المصابون بسرعة".

وأتم: "لدينا الكثير من المباريات، نفكر في تواجد هازارد معنا بشكل دائم، المهم أننا جميعًا مستعدون، ينتظرنا الكثير من المباريات والدقائق للمشاركة".

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