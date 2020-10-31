تحت رعاية الاتحاد المصري.. مصر تستضيف مسابقة Ocean Man للسباحة للمرة الأولى فى افريقيا

انطلقت اليوم تحت رعاية الاتحاد المصري للسباحه مهرجان Ocean Man للسباحة الطويلة بسهل حشيش بالغردقه بموافقه وزاره الشباب والرياضه بمشاركه ٦٠٠ مشارك يمثلون ١١ دوله ( المانيا-المجر - بيلاروسيا- الكويت- كازخستان - الامارات العربية المتحدة - روسيا - بولندا - رومانيا- أوكرانيا - إيطاليا) بالاضافة لعدد كبير من السباحين المصريين .





و كان مهرجان المياه المفتوحه لمسافات " ١.٥ كم - ٥ كم - ١٠كم " بالاضافه لمسابقه التابع للمجموعات.





يشار إلى أن مهرجان Ocean Man لأول مره في افريقيا والمره الثانيه في الشرق الاوسط بعد أن تقدمت شركه Boost Egypt بملف قوي لاستضافة المسابقه العالميه والتي نفذت في ٢٠دوله مختلفه خلال الاعوام السابقه.





قال المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه ان هذا المهرجان في ظل وباء الكرونا يعتبر بادره أمل في عوده النشاط الرياضي الدولي بمصر والعالم .





وفي نفس السياق أشار الاسبانى فرمين اخيدو الونسو مؤسس المسابقه ان استضافة مصر لمسابقة Ocean Man يعتبر أضافة كبيرة للمسابقه معربا عن اعجابه الشديد بإعداد المشاركين وقدرة مصر التنظيميه والمناخ الرائع المشجه على تنظيم المسابقة لعدة مرات قادمه في مصر .





من جانبه أعرب شريف فتحي رئيس اللجنة المنظمة للمسابقه عن شكره لوزاره الشباب والرياضه ويخص بالشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه علي موافقته وأيضا توجه بالشكر للاتحاد المصري للسباحه برئاسة المهندس ياسر ادريس ومجلس اداره الاتحاد .





وتألق من السباحين المصريين: السباح صالح مندور ونبيل إبراهيم ووليد فتحي واشرف عبد المنعم ومصطفي طارق وياسين طارق واحمد ابو طالب ومحمد شكيب ويوسف ابو بكر ومهند ياسر وأيمن مختار وشريف رمسيس وعمر حموي ومحمد البيديوي وأدهم الجزار وأكرم الحسيني وسباح البارا أوليمبي إسلام ابو علي.



