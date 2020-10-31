موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض مساء اليوم السبت 31 أكتوبر، لقاء الهلال ضد ضيفه ضمك، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

ويسعى فريق الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو لتجاوز التعادل السابق ضد أبها في الجولة الثانية، والعودة للانتصارات مرة أخرى.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشرة مساءاً السبت بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية.

ومن المنتظر ان يبدأ لوتشيسكو المباراة بتشكيل مكون من الأسماء الآتية.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - هيونج سو يانج - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كويلار - سالم الدوسري - أندري كاريو.

خط الهجوم: سباستيان جيوفينكو - بافيتيمبي جوميز.

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