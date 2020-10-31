تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنلي بالبريميرليج

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت نادي تشيلسي نظيره نادى بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: كيبا.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، تشيلويل، كويتا.

خط الوسط: جورجينهو، كانتي، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، بولسيتش.

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