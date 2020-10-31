تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنلي بالبريميرليج

يستضيف اليوم السبت نادي تشيلسي نظيره نادى بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: كيبا.





خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، تشيلويل، كويتا.





خط الوسط: جورجينهو، كانتي، مونت.





خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، بولسيتش.



