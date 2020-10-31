موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بشكل رسمي على قائمة الراحلين من أجل الاستغناء عنهم في الأيام القليلة المقبلة في نهاية الموسم عقب مباراة العودة أمام الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقطع الأهلي شوطاً كبيراً نحو الوصول للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس بثنائية نظيفة كما قدم المارد الأحمر آداءاً رائعًا وتمكن من إحراج الوداد المغربي على أرضه.





وكشفت تقارير صحفية أن موسمياني فتح الباب أمام رحيل السنغالي أليو بادجي لعدم اقتناعه بفكرة استمراره في الموسم الجديد.





كما قرر موسيماني الإستغناء عن كلا من أحمد الشيخ وجيرالدو كوستا، حيث لا يدعم موسيماني استمرارهما بسبب ضعف أرقامهما وبصماتهما مع الأهلي منذ فترة طويلة.





ويدعم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشكل كبير كما أنه هناك مساندة جماهيرية كبيرة له في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا بعد النتائج والآداء الرائع الذي حققه مع المارد الأحمر في المباريات الأربع الأخيرة.





وقاد موسمياني الأهلي في 3 مباريات في بطولة الدوري، تمكن خلالهم من الفوز على كلا من المقاولون العرب وإنبي والتعادل مع بيراميدز بـ10 لاعبين بالإضافة إلى الفوز على الوداد المغربي في المغرب.



