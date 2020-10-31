موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موعد مباراة الزمالك والرجاء ضمن منافسات مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في الأمس عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي بالإضافة إلى نهائي البطولة القارية لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة والإعلان عنها.





وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي ستقام بشكل رسمي 4 نوفمبر المقبل.





وكان الزمالك قد فاز على الرجاء بهدف نظيف في الأسبوع الماضي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب.