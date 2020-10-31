تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج
السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
كتب: علي ماهر حلمي
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يحل نادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب شيفيلد يونايتد الدولي.
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ايدرسون.
خط الدفاع: روبن دياز، والكر، كانسيلو، لابورت.
خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، رودريجو.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، فودين.