تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يحل نادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب شيفيلد يونايتد الدولي.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ايدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، والكر، كانسيلو، لابورت.

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، رودريجو.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، فودين.

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