تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب شيفيلد يونايتد الدولي.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: ايدرسون.





خط الدفاع: روبن دياز، والكر، كانسيلو، لابورت.





خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، رودريجو.





خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، فودين.



