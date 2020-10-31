ريتا حايك تودع "من الآخر" بصورة تجمعها بمعتصم النهار

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شاركت الفنانة اللبنانية ريتا حايك، متابعيها صورة تجمعها بالممثل السوري ​معتصم النهار​ والطفل الذي أدى دور إبنهما في مسلسل من الآخر.



وأرفقت ريتا الصورة العفوية بتعليق عبّرت فيه عن فرحها بأحداث مسلسل من الآخر الأخيرة، خصوصاً بعد أن كانت فيه النهاية سعيدة الأمر الذي يزرع الأمل والإيجابية في الظروف الصعبة التي نعيشها في البلاد، وقالت: "وصلنا للنهاية اللي هي بداية كتير إشيا حلوة.



وأضافت: حلوة لانّها إيجابيّة و مليانة أمَل بوقت ما عم نسمع ونعيش إلاّ إشيا بشعة و بتوجّع. كل الحب لكل شخص كان جزء من هالعَمَل اللي تصوّر بظروف كتير استثنائيّة، والشّكر الكبير لشركة الصبّاح عيلتي الجديدة".



يذكر أن مسلسل من الآخر من بطولة ريتا حايك بشخصية "ياسمين" ومعتصم النهار بشخصية "ورد العمري" كما ويشارك فيه العديد من الممثلين.