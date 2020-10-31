كيفانش تاتليتوغ يكشف سرا عن بيرين سات

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كشف الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ أمرا عن الممثلة التركية ​بيرين سات​، تسبب في اثارة ضجة كبيرة بين الجمهور والصحافة التركية والعربية.



وقال كيفانش إن بيرين سات تُدقق بتفاصيل سيناريو المسلسلات، وتقوم بحذف مشاهد زملائها الممثلين الذين يشاركون في مسلسلها.



وأضاف كيفانش، حسبما ذكرت تقارير صحفية، إن بيرين تحذف مشاهد زملائها إذا لاحظت تفوق مشاهدهم عليها.



وكانت افادت وسائل اعلام تركية مؤخرا ان كيفانش تاتليتوغ سيخوض بطولة مسلسل جديد يغلب عليه طابع الأكشن والمغامرت بعنوان "حكاية غواصة"، وسيعرض لاحقا على احدى المنصات الإلكترونية.