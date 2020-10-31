تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه اليوم السبت نادي ليفربول نظيره نادى وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام وست هام يونايتد بالبريميرليج:





حراسة المرمي : أليسون بيكر.

خط الدفاع : جوميز، روبيرتسون، أرنولد، ماتيب.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جوتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



