تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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فاز فريق طنطا بقياة مديره الفنى رضا عبد العال على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى إطارالجولة الأخيرة بالدورى الممتاز ليودع أبناء السيد البدوى دورى الأضواء والشهرة بفوز مستحق بعدما قدم اداء طيب امام الفريق البترولي.

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره الجونة، في اللقاء التى أقيمت على ملعب الجونة، بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما عن لقاء فريق المصرى البورسعيدى ونظيره وادى دجلة، فقد حقق حقق الأول فوزاً ثميناً بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بينهما مساء أمس الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقد جاء ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش كالآتي:-
1- الأهلي، 86 نقطة.
2- الزمالك، 71 نقطة.
3- بيراميدز، 64 نقطة.
4- المقاولون العرب، 53 نقطة.
5- سموحة، 48 نقطة.
6- إنبي، 48 نقطة.
7- المصري البورسعيدي، 45 نقطة.
8- الإنتاج الحربي، 43 نقطة
9-. الإسماعيلي، 41 نقطة.
10- طلائع الجيش، 41 نقطة.
11- مصر للمقاصة، 41 نقطة.
12- الاتحاد السكندري، 39 نقطة.
13- الجونة، 37 نقطة
14- نادي أسوان، 37 نقطة.
15- وادي دجلة، 35 نقطة.
16- حرس الحدود، 30 نقطة.
17- نادي مصر، 21 نقطة.
18- طنطا، 19 نقطة.

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