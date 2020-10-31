شمس الكويتية تثير الجدل برسالة غريبة

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نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وجّهت من خلالها رسالةً غريبة إلى من يريد الزواج منها.



بدت شمس في ثياب رياضية باللون الزهري، في الطبيعة تتمتع بأشعة الشمس، وأرفقت الصورة بتعليق فاجأ المتابعين إذ اعترفت أن لديها "إنفصام شخصية" ويصعب التعامل معها وقالت:" انا اللي هيتجوزنى مش محتاج مثنى وثلاث ورباع أنا عندي إنفصام في الشخصية و هجنن أمه... مسا الخير".



وأثارت هذه الصورة بلبلة ما بين متابعين شمس إذ اعتبر البعض أن ما قالته طرافة، والبعض الآخر إعتبر أن صراحتها ووضوحها ثقة بالنفس.