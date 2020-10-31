موعد مباراة ليفربول ضد وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت نادي ليفربول نظيره نادى وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " رفقة نظيره نادي إيفرتون.

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