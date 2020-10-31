تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز جلوسه على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 هدف.

وفي المرتبة الثانية محمد شريف هداف نادي إنبي المعار من الأهلي برصيد 14 هدف، وبفارق 3 أهداف عن صاحب الصدارة.

وجدير بالذكر أن أحمد علي كامل، مهاجم نادي إنبي الحالي وبيراميدز السابق، كان قد توج بلقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا، عندما كان لاعبًا لنادي المقاولون العرب.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل لقاء الأهلي وطلائع الجيش كالآتي:-

1- عبد الله السعيد "بيراميدز" 17 هدفًا.
2- محمد شريف "إنبي" 14 هدفًا.
3- والتر بواليا، "الجونة" 13 هدفًا.
4- سيف الدين الجزيري "المقاولون العرب" 11 هدفًا.
5- مصطفى محمد "الزمالك" 11 هدفًا.
6- محمود علاء "الزمالك" 10 أهداف.
7- حسام حسن "سموحة" 9 أهداف.
8- جون أنطوي، "بيراميدز" 9 أهداف.
9- وليد سليمان "الأهلي" 8 أهداف.
10- عمرو الحلواني، "حرس الحدود" 8 أهداف.
11- باسم مرسي، "الانتاج الحربي" 8 أهداف.

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