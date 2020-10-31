داليا مصطفى لـ"الفجر الفني": "قبل الأربعين ملهوش علاقة بالفيل الأزرق".. وهذه تفاصيل دوري مع أحمد رزق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تعيش الفنانة داليا مصطفى، حالة من التألق والتوهج الفني بعد أن قدمت مجموعة من الأعمال الفنية المميزة خلال الفترة الأخيرة.

وتستعد الفنانة داليا مصطفى، للمشاركة في فيلم "قبل الأربعين" الذي ستقدم فيه دورًا مختلفًا عن الذي قدمته في أعمال سابقة.

وأجرى "الفجر الفني" حوارًا مع الفنانة داليا مصطفى جاء على النحو الآتي:

حدثيني عن دورك في فيلم "قبل الأربعين"؟
أقدم دور أم "فريد" الذي تدور حوله أحداث الفيلم "معتز هشام" ولا اشعر بالضيق لكوني أقدم دور سيدة كبيرة لديها أولاد والشخصية جذبت انتباهي لتقديم العمل.

المخرج معتز حسام أكد من خلال لقائي معه أنك مفاجأة المسلسل، ما تعليقك؟
سعيدة بالتأكيد بهذا التعليق ومعتز سبق أن عملت معه في مسلسل "قمر هادي" وكان مخرج مساعد.

وأنا سعدت للغاية عندما رشحني لهذا الدور ووافقت لأنني اردت تقديم دور مختلف وشيء لطيف أنك تشتغل مع مخرج تثقي في أنه سيقدم شغل مميز.

ما رأيك في فكرة الرعب وهل تري أن الفيلم قد يتم مقارنة بفيلم "الفيل الأزرق"؟

لا الفيلم مختلف تماما عن "الفيل الأزرق" وقصة يتم تداولها لأول مرة في مصر.

هل الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية؟
نعم وقرأت كثيرًا عن هذا الموضوع واطلعت على كتب عديدة عن هذا الموضوع وتواصلت مع أطباء نفسيين.

ماذا تقولين لفريق العمل؟
سعيدة للغاية بالعمل معكم ومع شركة الإنتاج التي وفرت لنا الكثير من الأمور.

وأتمنى أن تتكرر التجربة مرة أخرى

حدثيني عن دورك في مسلسل أحمد رزق الجديد؟
أقدم دور "لبنى" حبيبة رزق وهي خريجة فنون مسرحية وستصبح فنانة مشهورة بعد ذلك.

والمسلسل سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني وهو 45 حلقة.

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