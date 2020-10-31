على طريقة المسلسلات التركية.. خطيب بشرى يركع على ركبته لتقديم خاتم الزواج.. والأخيرة تبكي (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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فاجأ رجل الأعمال سالم هيكل، الفنانة بشرى بطلب يدها وهو يركع على ركبته لطلب الزواج منها على طريقة المسلسلات التركية، فيما بكت بشرى من مفاجأة خطيبها لها بخاتم الخطوبة.

وقدم رجل الأعمال خاتم الخطوبة لبشرى بدعم من الفنان خالد الصاوي، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح جائزة أفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش أفضل ممثلة عن فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة"، فيما فاز الفنان الفلسطينى على سليمان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم 200 متر الفلسطينى.

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منح جائزة سينما من آجل الإنسانية إلي فيلم 200 متر الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، كما فاز أيضا بجائزة فيبريسي وهي جائزة النقاد، وأهدي أمين نايفة الجائزة إلي روح جدته التي حرم منها بسبب الجدار العازل في فلسطين، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم أسيوي من نصيب فيلم "احتضار".


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