عاجل .. السيطرة على حريق في مستشفى جامعة طنطا (صور)
السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:43 ص
أيمن يحيي
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تمكنت قوات الحماية المدنية في الغربية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في مستشفى جامعة طنطا دون حدوث إصابات بشرية.
وكشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، ان حريق محدود نشب في مبنى خلف مستشفى الطوارئ الجامعي، ولم يمتد إلى أقسام المستشفى الطبية.
وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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