عاجل .. السيطرة على حريق في مستشفى جامعة طنطا (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في الغربية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في مستشفى جامعة طنطا دون حدوث إصابات بشرية.





وكشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، ان حريق محدود نشب في مبنى خلف مستشفى الطوارئ الجامعي ، ولم يمتد إلى أقسام المستشفى الطبية.



