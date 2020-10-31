تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة هويسكا في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره هويسكا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام هويسكا، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.





ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.





خط الدفاع: فيرلاند ميندي، سيرخيو راموس، إيدر ميليتاو، لوكاس فاسكيز.





خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، لوكاس مودريتش.





خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.



