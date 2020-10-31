باتشيكو يطلب صفقتين من الزمالك

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك طلب التعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
 
وأكد  عمر ربيع ياسين في برنامج  "نمبر وان" على "النهار" أن المدير الفني باتشيكو طلب تدعيم الصفوف بلاعب مدافع متميز في ظل الإصابات التي يعاني منها خط الدفاع.

وتابع عمر ربيع أن باتشيكو طلب أيضا التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر ليكون بديلا لمصطفى محمد المرشح للاحتراف في الشتاء المقبل.

ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى الرابع من نوفمبر المقبل.

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