الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس السبت
السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:26 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- رأس بيناس- كاترين).
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط- المنيا- بحيرة ناصر- أبو سمبل).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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