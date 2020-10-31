تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لسمسطا بالمظاليم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر مجلس اداره مركز شباب سمسطا برئاسة أحمد دهشان تجديد الثقة فى على حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بجانب الاعلان عن تشكيل الجهاز الفنى بشكل كامل ، وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد .

سمسطا الرياضى نجح فى اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثانى عقب تصدره المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 48 نقطة فى إنجاز تاريخى للفريق ، ليصبح الفريق الثالث ببنى سويف التى ستشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الاول مكونا من على حسن رمضان مديرا فنيا وعلي عبدالعظيم امام مدربا عاما وعمرو ابوالنور مدربا مساعدا وهاني جمال مدربا لحراس المرمى واحمد كمال مديرا للكرة ومجدي صلاح إداريا .

كما قرر مسوؤلى سمسطا بدء الفريق لفترة الإعداد الموسم الاثنين القادم .

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