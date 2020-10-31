شاهد.. الظهور الأول لوالدة الفنان أحمد فهمي في "أبلة فاهيتا"
السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:18 ص
شيماء حسن
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ظهرت والدة الفنان أحمد فهمي في برنامج الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" المذاع على فضائية "أون".
ووجهت أبلة فاهيتا مجموعة من الأسئلة على والدة فهمي الذي تصدر التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بمجرد عرض الحلقة.
وتصدر أحمد فهمي التريند بسبب إجاباته على أسئلة كارو الجريئة والمحرجة في بداية الحلقة مما جعل عدد كبير من الجماهير يغرد باسم أحمد فهمي.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية
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