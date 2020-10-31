موعد مباراة ريال مدريد ضد هويسكا في الدوري الإسباني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره هويسكا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام هويسكا، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام هويسكا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام هويسكا، عبر قناة bein Sport hd 1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

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