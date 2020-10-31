ربيع ياسين: بيراميدز لن يحقق بطولات وخارج المنافسة مع الأهلي والزمالك

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن تجربة نادي بيراميدز وإمكانية منافسة نادي الأهلي والزمالك في السنوات المقبلة.

وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز يقدم كرة جميلة ولكنه غير قادر على منافسة الأهلي والزمالك".

وأوضح ربيع ياسين أن الأهلي والزمالك يمتلكان خبرات كبيرة ولكن بيراميدز يتعاقد مع لاعبين بدون تخطيط.

وأتم: "جماهير الأهلي والزمالك جزء كبير من تحقيق البطولات وأعتقد أن بيراميدز لن يحقق أي بطولات في وجود الأهلي والزمالك".



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