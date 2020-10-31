الكشف عن حكم مباراة الزمالك والرجاء في إفريقيا

كشفت تقارير صحفية منذ قليل، عن حكم مباراة العودة من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.





وأكدت التقارير المغربية، الصادرة من صحيفة le360 sport، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة مباراة الزمالك والرجاء.





وأشارت إلى أنه سيتم تكليف الحكم رضوان جيد من أجل تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر عقده بين الأهلي والمتأهل من الزمالك والرجاء، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.





جدير بالذكر أن الزمالك يلاقي الرجاء في لقاء الإياب يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعدما كان الأبيض فاز ذهابا في المغرب بهدف دون رد.



