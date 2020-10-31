الإعلامي عادل سميا: سيرين عبد النور الأكثر تصالحا مع نفسها.. رامي عياش لا يحتاج شهادة من أحد.. ووسام حنا ورقة رابحة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الاعلامي اللبناني عادل سميا ضيفاً على اذاعة دالتا اللبنانية مع الاعلامية منال سعادة، وكشف خلال المقابلة عن آراءه في أمور كثيرة بالوسط الفني.

وقال عادل إن الوسط الفني اصبح ممتلئ بالكذب والاقنعة، كما تحدث عن مهرجان الجونة السينمائي وأعرب عن حزنه بسبب على التركيز على اطلالات النجمات والنجوم وانتقادهم والتنمر على اطلالاتهم والتغطيات التي قدمها ٨٠٪؜ من الاعلاميين عن المهرجان التي اتت سخيفة.

وفي هذا السياق وجه عادل تحية الى الاعلامية لانا الجندي قائلاً: لانا الجندي من الاعلاميين القلائل اللواتي قدمنّ مواد عن المهرجان ترتقي بالمشاهد واضاف لانا دوماً تغرد خارج السرب وتقدم موادٍ راقية.

اما حول سؤال منال سعادة له عن اتهام البعض للنجمة سيرين عبد النور انها تتدعي الطيبة فقد اجاب معيب جداً هذا الكلام فسيرين من اكثر النجمات تصالحاً مع نفسها وتتمتع بطيبة قلب كبيرة ومن النجمات اللواتي يتمون الخير لسواهم قبل انفسهم، واضاف قائلاً: اهنئ سيرين على نجاح مسلسل دانتييل الكبير رغم انني متفاجئ من عدم دعم الصحافة اللبنانية لها في هذا المسلسل في الوقت الذي كان هناك دعم كبير من قبل الصحافة العربية.

اما عن النجم رامي عياش فقد قال رامي ليس بحاجة لشهادة احد فرامي نجم حقيقي وصوته وقدراته الغنائية اهم من اي كلام، فرامي من اهم الاصوات في العالم العربي وسيذكره يوماً التاريخ انه من اهم نحوم عصرنا الحالي.

واما عن الممثل اللبناني وسام حنا فقد قال وسام اصبح اليوم من اهم الاسماء في عالم التمثيل وذلك لانه يتعب على نفسه ويطور دوماً نفسه وموهبته ويدرس تفاصيل اي شخصية قبل تأديتها، كما انه ورقة رابحة لاي مسلسل يشارك فيه.

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