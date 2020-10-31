تعليق ناري على فحص 18 سيدة في مطار حمد: "الجزيرة فين.. الفضيحة أهي"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة توقيع الكشف على 18 سيدة من 3 جنسيات بعد العثور على مولود بمطار حمد الدولي بقطر، مشيرًا إلى أنها فضيحة عالمية بكل المقاييس، معلقا: "اخدوا الستات وفجأة قالولهم اقلعوا.. قلعوا 18 ست وكشفوا عليهم كشف نسا". 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم كانوا يريدون معرفة السيدة التي انجبت الطفل، مضيفا: "18 ست اتهانوا إهانة بربرية، وقلعوهم أمام الجنود، وبكل عنف أجروا كشف مهبلي.. ودولهم قلبت الدنيا".

وأضاف، أن رئيس الوزراء القطري أصدر بيان يعتذر عن ما حدث، متابعا: "التقدم مش فلوس مفيش فايدة.. التقدم حضارة وثقافة وإنسانية، إزاي تقلعوا الستات كده"، مؤكدا أنه أمر مخجل ومهين، لافتا إلى أن إحدى هؤلاء السيدات تبلغ 70 عاما، معلقا: "بعد ما نزلوها من الطائرة رجعوها.. الجزيرة فين الفضيحة أهي". 

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