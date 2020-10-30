حمدالله يعلن إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تعرض عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي الكروي الأول، للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يأتي ذلك حسب ما كشف الدولي المغربي حمدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد حمدالله،  "قال رسول الله "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

يشار إلى أن فريق النصر سيواجه الشباب في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، غدا الأحد الموافق الأول من شهر نوفمبر.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس الملك ليلاقي الهلال، بمشاركة حمدالله، في الوقت الذي لم يحصد أي نقاط في الدوري السعودي للمحترفين، بعد مرور جولتين.

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