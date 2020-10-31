شاهد.. عمرو أديب عن كورونا: "الناس شارية دماغها أوي في مصر"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:34 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مشاهير أصيبوا بفيروس كورونا، وهو أمر طبيعي، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، معلقا: "اغسلوا إيديكم بالمياه والصابون.. وعرفنا إننا مش محتاجين الكحول، الماية والصابون كفاية".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أشخاصًا أصيبوا بفيروس كورونا عن طريق الملامسة، وليس التنفس، مضيفا: "الناس شارية دماغها أوي في مصر، الناس رجعت تاني تلبس الكمامة على رقبتها".

وأضاف الإعلامي: "هي الناس بتحط الكمامة على دقنها لية!! بتحافظ على دقنها من إيه! إحنا مش في محل حلاقة.. خدوا بالكم إحنا داخلين على منحنى صعب".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 107376 حالات من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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