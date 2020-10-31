شاهد.. عمرو أديب عن كورونا: "الناس شارية دماغها أوي في مصر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مشاهير أصيبوا بفيروس كورونا، وهو أمر طبيعي، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، معلقا: "اغسلوا إيديكم بالمياه والصابون.. وعرفنا إننا مش محتاجين الكحول، الماية والصابون كفاية".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أشخاصًا أصيبوا بفيروس كورونا عن طريق الملامسة، وليس التنفس، مضيفا: "الناس شارية دماغها أوي في مصر، الناس رجعت تاني تلبس الكمامة على رقبتها".





وأضاف الإعلامي: "هي الناس بتحط الكمامة على دقنها لية!! بتحافظ على دقنها من إيه! إحنا مش في محل حلاقة.. خدوا بالكم إحنا داخلين على منحنى صعب".



