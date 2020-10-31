شاهد.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى "أبلة فاهيتا"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
شيماء حسن
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وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة حادة إلى أبلة فاهيتا، قائلة "انتي ورايا ورايا في المحطات، أنا جيت أون، أنتي روحي حتة تانية".

وقالت "لميس" خلال تقديمها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي المذاع على فضائية "أون": "الست الارشانة، فكيت البوكل، وعملت اكستيشتن، عيب يا أبلة".

وأضافت: "إمبارح تقول شيلو الأوت دورز بتاعت لميس وحطوا صورتي، جرى إيه يا أبلة، أنتي ورايا ورايا في المحطات".

وفي ذات السياق سخرت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا من إطلالة النجمة شيرين رضا، في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت خلال برنامجها "لايف من الدوبلكس" في موسمه الجديد: "أم التنانين ناقص تطلع نار من بوقها!".

وعبرت عن إعجابها بالدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، كما أبدت فرحتها بمشاركة العديد من النجوم في فعاليات المهرجان.

يذكر أن عددًا من الفنانين والفنانات ظهروا بإطلالات متألقة وجريئة خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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