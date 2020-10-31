أشرقت لـ"الفجر الفني": أستعد لطرح أغنية عن الأهلي والزمالك لتقليل التعصب الكروي









تستعد المطربة الصغيرة أشرقت أحمد، لطرح أغنية عن الزمالك والأهلي بهدف تقليل التعصب الرياضي بين مشجعي نادي الزمالك والأهلى.وقالت أشرقت فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن الأغنية ستكون بعنوان "كله فى حب مصر"، وهى من كلمات وألحان والدها أحمد سعد والى، وتوزيع أحمد طايع، وتشرح الأغنية أن سبب التعصب الرياضي يرجع إلى الحكام والإعلام، وليس نابع من الجماهير.وأضافت أشرقت أن الأغنية سيتم طرحها على قناتها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، بعد ماتش الزمالك والرجاء، وصعود نادى الزمالك إلى النهائي برفقة شقيقه النادى الأهلى.يذكر أن أشرقت أحمد تألقت في الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids وانضمت لفريق تامر حسني، ولكنها لم تحصل على اللقب الذي ذهب لعضو فريق كاظم الساهر حمزة لبيض، ولكن أشرقت فازت لاحقا بجائزة مهرجان الموسيقى العربية، كما تمت دعوتها لتقديم عدة حفلات خارج مصر، وعلى مسرح دار الأوبرا، وصدر لها فيديو كليب واحد مع نجوم البرنامج والمطرب تامر حسني بعنوان "الله شاهد" وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وإخراج ياسر سامي.